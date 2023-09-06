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Киноафиша Статьи Женщины извели: Хабенский принял беспрецедентное решение о будущем МХТ

Женщины извели: Хабенский принял беспрецедентное решение о будущем МХТ

6 сентября 2023 08:15
Женщины извели: Хабенский принял беспрецедентное решение о будущем МХТ

Сотрудницы театра добились от худрука изменений.

Московский художественный театр имени Чехова открывает новый сезон. До конца месяца в МХТ представят новую постановку. Спектакль по пьесе Андрея Стадникова «Занавес» Хабенский ввел в репертуар под давлением.

Художественный руководитель театра рассказал, что в прошлом году актрисы жаловались на недостаточное количество работы.

«Мы исправили ситуацию», — заявил Константин Юрьевич.

В новом проекте будут заняты только представительницы прекрасной половины труппы. Об этом рассказало издание News.

Пьеса представляет собой интересную историю о том, как люди попадают в театр и почему продолжают в нем трудиться. Одна из актрис постановки Мария Сокова рассказала, что автор «Занавеса» полтора года собирал истории работниц разных учреждений культуры: от артисток до билетерш и уборщиц. Их рассказы легли в основу спектакля, который зрители смогут увидеть уже этой осенью.

Фото: Legion-Media
Ирина Маркина
Ирина Маркина
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