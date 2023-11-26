Женщины истекают слюной: похудевший Перепечко из «Кадетства» произвел фурор

Звезда сериала «Кадетство» Павел Бессонов сегодня совсем не похож на своего экранного героя Степу Перепечко. Из пухлого подростка он превратился в стройного мужчину. Никаких диет артист не соблюдал: все дело в несчастной любви.

Когда актер появился на экранах после долгого перерыва, даже самые верные фанаты узнали его не сразу. Павла начали забрасывать вопросами, какой спорт или режим питания помог ему привести себя в форму. Но оказалось, что Бессонов сбросил вес из-за тяжелой депрессии. В 2015 году молодой человек расстался с супругой, после чего полностью потерял интерес к жизни.

За несколько месяцев парень похудел на 40 килограммов и с тех пор не может поправиться, даже если пытается прибавить в весе. По словам актера, у него до сих пор не восстановилось чувство голода. Сегодня Бессонов старается забыть этот тяжелый период и не любит о нем разговаривать. Всего себя Павел посвящает работе в общественных организациях и помощи тем, кому повезло меньше.

Поклонницы же осыпают артиста восторженными отзывами в Сети.