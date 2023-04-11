Женщины готовы слушать бесконечно: вот чьим голосом в России заговорил Леонардо ДиКаприо (фото)

Леонардо ДиКаприо пользуется бешеной популярностью во всем мире. Талант актера и его потрясающая внешность гарантировали ему армию преданных поклонников, но успеху знаменитости способствовало и кое-что еще.

Образ мачо и главного секс-символа ДиКаприо обрел не без помощи извне. Многие отмечают, что в России артист говорит невероятно привлекательным голосом, и если бы не этот факт, то фанаток у него было бы в разы меньше. В Сети задаются вопросом, кто же из российских коллег озвучивает звезду Голливуда. Ответ удивит многих.

Как оказалось, свой голос подарил именитому актеру Сергей Бурунов. Впервые это произошло еще в 2004 году, когда на экраны вышел фильм «Авиатор» с ДиКаприо в главной роли. Среди интернет-пользователей немало тех, кто уверен, что артист из России в разы превзошел своего зарубежного коллегу.

«Его мастерство в озвучивании голоса ДиКаприо поражает, подходит даже больше, чем в оригинале, такой диапазон эмоций! Просто браво!», «ДиКаприо в озвучке Бурунова реально круче, насыщенней», «Бурунов — гений. Один из лучших голосов в мире», — пишут в Сети.

Стоит признать, что Бурунов проделал нелегкий путь от пародиста до звезды отечественного кинематографа, а после и дубляжа. К слову, ДиКаприо далеко не единственный из фабрики грез, кого он озвучил. Как сообщает YouTube-канал Cherevat Production, также голосом Сергея говорили такие актеры, как Джонни Депп, Бен Аффлек и Мэтт Дэймон.