Женщины этого знака Зодиака не созданы для семьи: свобода для них на первом месте

Представительницы этих знаков больше всего на свете дорожат своей независимостью.

Тезис о том, что каждая женщина мечтает о замужестве и детях, многие воспринимают как аксиому. А потому ужасно удивляются, когда на их пути встречаются дамы, для которых брак не является главной жизненной целью. Они с головой погружены в работу или хобби, а семейные узы кажутся им чем-то тягостным и обременительным. По наблюдениям астрологов, самые независимые женщины рождаются на свет под определенными знаками зодиака. Они не грезят об обручальном колечке на пальце и торжественном походе к алтарю.

Лев

Представительницы огненного знака любят мужское внимание, но замуж все же не спешат. Почему? Все очень просто - Львица хорошо понимает, что никто из простых смертных не соответствует ее высоким идеалам.

Она не станет довольствоваться тем, что есть - она жаждет только лучшего, того, чего на белом свете порой не найти.

Это распространяется и на отношения. Если рядом с Львицей будет не идеал мужчины, зачем ей вообще тогда такой брак?

Кроме того, уроженка этого знака хочет быть для своего избранника единственной на всю жизнь. Если парень не готов посвятить себя целиком отношениям с Львицей, то такой экземпляр ее тем более не заинтересует.

Скорпион

Женщина-Скорпион невероятно требовательна. Она не может жить без того, чтобы не сравнивать то, что имеет, с тем, чем обладают другие. К мужчинам и браку у нее тоже крайне завышенные пожелания.

Больше всего на свете представительница водного знака мечтает о партнере, который доверял бы ей, принимал такой, какая она есть, не изводил ревностью и претензиями. Но где найти такого?

Дама-Скорпион может даже разок сходить замуж для того, чтобы окончательно убедиться: брак - это не ее. В результате она предпочтет довольствоваться интрижками, чем станет связывать свою жизнь с тем, кто не соответствует ее требованиям.

Водолей

Пожалуй, самые независимые в зодиакальном круге женщины появляются на свет под созвездием Водолея. Эти дамы слишком ценят свою свободу, чтобы променять ее на брачные узы.

Представительнице воздушного знака в отношениях необходимо очень много личного пространства.

Настолько много, что порой партнер вообще теряется: а нужен ли он вообще и что поменяется с его уходом?

Женщина-Водолей хочет, чтобы ее никто не ограничивал и не контролировал. Впрочем, если ей на пути каким-то чудом встретится понимающий и неревнивый мужчина, она может дать ему шанс.