Женщины этого знака Зодиака чаще становятся любовницами, а не женами: причина удивит

Слово “любовница” в русском языке имеет ярко выраженную негативную окраску. Именно на разлучницу чаще всего сыплются все шишки, когда всплывает факт измены. Мужчина, который отправился налево в поисках острых ощущений, получает от общества куда меньше порицания, чем его любовница - это она, мол, сбила примерного семьянина с праведного пути. Однако бывает и так, что адюльтер удается скрывать на протяжении длительного времени. Пока жена пребывает в неведении о похождениях супруга, любовница ждет и надеется, что совсем скоро ей не придется делить любимого человека ни с кем. Рассказываем, под каким знаком зодиака чаще всего рождаются женщины, которые находятся в статусе любовниц, а не законных жен.

Стрелец

Дамы, рожденные под огненным знаком, обладают темпераментом под стать своей стихии - горячим, пламенным, необузданным. Неудивительно, что их страстная натура притягивает к себе, как магнитом, искателей романтических приключений, и особенно - женатых мужчин.

Роскошные и яркие женщины-Стрельцы не прочь пофлиртовать при каждом удобном случае.

Без комплиментов, заинтересованных мужских взглядов и неожиданных любовных авантюр они быстро начинают скучать и томиться. Все это нужно уроженкам знака как кислород.

Они с головой ныряют в омут бурных чувств, зачастую не разбираясь даже, свободен ли мужчина, вскруживший голову, или женат. Со всем этим представительницы огненной стихии начинают разбираться уже позднее. Впрочем, наличие законной жены их не смущает.

Напротив, долгое время женщина-Стрелец получает удовольствие от тайной связи.

Осознание запретности происходящего только подогревает ее страсть. К тому же по своей натуре это очень свободолюбивый знак, ей, напротив, удобно, что ее не связывают с мужчиной никакие обязательства.

Представительницы огненного знака могут находиться в статусе любовницы долгие годы. При этом они вряд ли откажутся от возможности пофлиртовать с другими мужчинами, а потому, когда “семейный” любовник занят, без приятной компании не останутся.

До определенного момента дама-Стрелец не будет демонстрировать никаких притязаний на статус жены.

Но, когда наступит время задуматься о создании собственной семьи, эта зодиакальная любовница вполне способна поставить вопрос ребром: я или жена?