Женщины этих знаков Зодиака всегда выбирают не тех мужчин: вот кто в списке

В душе каждой женщины, независимо от ее возраста, жизненного опыта и знака зодиака, живет желание любить и быть любимой. Порой оно становится настолько сильным, что дамы бросаются в объятия поклонника, не замечая его очевидных недостатков или даже подозрительного поведения. А потом, когда кавалер исчезает, плачут и проклинают свою доверчивость. По словам астрологов, чаще всего в такой ситуации оказываются представительницы определенных знаков зодиака. Они постоянно выбирают совершенно не тех мужчин.

Овен

Под весенним огненным знаком рождаются дамы со сложным характером. Они отпугивают потенциальных поклонников своей прямотой, упрямством, решительностью и другими не слишком-то женственными качествами.

Неудивительно, что женщина-Овен часто остается одна.

Ее сердце жаждет любви и страсти, но где ж их найти? Поэтому, когда на горизонте появляется горячий и страстный мужчина, уроженка знака теряет голову.

Ей совершенно невдомек, что такой поклонник на самом деле является альфонсом, охотником за чужими деньгами. Дама-Овен быстро попадает в его сети, а приходит в себя лишь когда ухажер исчезает вместе с ее финансовыми накоплениями.

Скорпион

Женщина-Скорпион известна своим непреклонным характером. Она игнорирует ухаживания простых смертных, искренне полагая, что достойна чего-то большего. Как минимум - принца, как максимум - короля!

Вот только стоит представительнице водного знака встретиться с красивым и темпераментным мужчиной, как ею овладевает страсть.

Кажется, что вот он, тот самый, единственный, посланный судьбой и небом.

Чтобы удержать возлюбленного рядом, дама-Скорпион будет осыпать его подарками и ласками. Каковы же будут ее удивление и гнев, если в один не слишком прекрасный день она узнает, что ее протеже - обаятельный мошенник.

Водолей

Еще одна представительница зодиакального круга, легко попадающаяся на уловки нечестных мужчин - Водолей. Уроженка воздушного знака мечтает о встрече с необыкновенным мужчиной, эффектных ухаживаниях, признаниях.

Желание любить и быть любимой застилает даме-Водолею глаза и лишает способности рационально мыслить.

Встретив обаятельного парня, который проходу ей не дает, она впадает в восторг и доверяет ему все секреты.

А потом горько плачет и проклинает весь мир, когда выясняется, что красавчик - альфонс, ловко втершийся к ней в доверие. Получив такую сердечную рану, женщина-Водолей еще долго будет обходить мужчин стороной.