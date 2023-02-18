Женщины этих знаков Зодиака совершенно не умеют выбирать мужчин

Представительницы этих знаков постоянно наступают на одни и те же грабли.

Чтобы построить крепкие отношения, одной лишь любви недостаточно. Порой мы бездумно отдаем свое сердце тому, с кем нам не по пути, но, к сожалению, осознаем это довольно поздно. А ведь могли бы снять розовые очки и заметить, что сделали неверный выбор, еще на первом свидании или вовсе во время знакомства. Астрологи заметили любопытную закономерность - представительницы определенных знаков зодиака чаще остальных наступают на одни и те же грабли и влюбляются в неподходящих мужчин. Рассказываем, о ком идет речь.

Близнецы

Представительницы воздушного знака, как известно, натуры крайне переменчивые. Сегодня они хотят одного, завтра - другого, из-за этого у них то и дело возникают проблемы. То Близняшки капризно заявляют, что серьезные отношения не для них и начинают встречаться с мужчиной, который настроен на легкую интрижку. А то вдруг понимают, что хотели бы более глубоких и продолжительных отношений, чем отталкивают партнера.

Им необходимо понять, чего они хотят на самом деле.

Весы

Девушки, появившиеся на свет под знаком Весов, очень скромные. Зачастую они недооценивают себя. Глядя на красивых, успешных, обеспеченных мужчин, представительницы воздушного знака вздыхают:

“Нет, такой экземпляр не для меня” и идут на свидание с первым, кто позовет, даже не испытывая к нему особой симпатии.

А все потому, что низкая самооценка не позволяет девушке-Весы сделать хотя бы шаг в сторону того, кто нравится ей на самом деле.

Стрелец

Возомнить себя спасательницей? Легко! Девушки, рожденные под огненным знаком, обладают неуемной энергией. Они готовы переделывать мир к лучшему, а вместе с ним и людей, его населяющих. Стрелец часто попадает в сети мужчин, страдающих от какой-нибудь пагубной привычки, а также нарциссов или абьюзеров. Уроженки знака свято убеждены, что смогут спасти человека от его проблем, но на деле по уши увязают в них сами. И хорошо, если найдут в себе силы выбраться из этого болота.

Рыбы

Романтичные Рыбки, насмотревшись голливудских фильмов про любовь, пытаются воплотить в жизнь нереалистичные сценарии. Они влюбляются в далеких кумиров, лучших друзей, университетских преподавателей…

Словом, во всех, кто не может ответить им взаимностью и сделать счастливыми.

А потом страдают от того, что выбирают совершенно не тех мужчин.

Астрологи советуют им спуститься с небес на землю и начать писать свой собственный сценарий со счастливым концом.