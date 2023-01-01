Женщины этих знаков Зодиака привлекают миллионеров: устоять невозможно

Какая девушка не мечтает о прекрасном, успешном, и, что немаловажно, обеспеченном мужчине рядом с собой? Дело тут не в меркантильности - хотим мы того или нет, в нас по-прежнему живут стереотипы о том, что представители сильного пола являются добытчиками и защитниками семейного очага и всех домочадцев. Кроме того, женщины хотят гордиться своим спутником жизни и вдохновлять его на новые карьерные свершения. По словам астрологов, больше всего шансов связать свою судьбу с богатым мужчиной имеют представительницы определенных знаков зодиака. Они буквально притягивают к себе миллионеров - потенциальных и уже добившихся успеха.

Близнецы

Представительницы воздушного знака - это девушки, которые всегда выделяются из толпы. При этом им не нужно искусственно привлекать к себе внимание окружающих с помощью яркого макияжа, эпатирующих нарядов, громкого голоса и т.д. У Близнецов все получается самым естественным образом. Остроумные, деликатные, всегда в хорошем настроении - неудивительно, что у уроженок этого знака отбоя нет от кавалеров.

Богатых мужчин Близнецы привлекают своей уникальностью.

Состоятельные поклонники сразу видят, что перед ними настоящая личность, и это подкупает их.

Лев

Теоретически Львица могла бы и сама заработать себе внушительное состояние, ведь она обладает необходимым для того набором качеств. Амбициозная, целеустремленная, эффектная представительница этого знака умеет выгодно преподнести себя и зарекомендовать. Именно это-то и притягивает к Львице миллионеров. Богатые женихи ценят, когда рядом с ними оказывается женщина, способная обеспечить себя самостоятельно, а не стремящаяся вытянуть из их кошелька как можно больше.

Нередко уроженки огненного знака становятся еще и деловыми партнерами своего мужа.

Козерог

Женщины, появившиеся на свет под созвездием Козерога, способны сколотить состояние буквально из воздуха. Эти предприимчивые дамы и сами могут сотворить свою собственную империю, зарабатывать столько, сколько хотят и не в чем себе не отказывать. Козерог часто занимает ответственные и руководящие посты, поэтому с состоятельным мужчиной может впервые встретиться именно по долгу службы. И если между ними промелькнет искра, бурному роману, а затем и браку, уж точно быть.

Миллионеров притягивают ум, амбиции и красота этих необычных женщин.

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