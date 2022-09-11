Женщины этих знаков Зодиака приведут своего мужчину к успеху

“За каждым великим мужчиной стоит великая женщина”, - гласит известное изречение. Действительно, возможно, мир не знал бы выдающихся ученых, спортсменов, деятелей культуры и т.д., если бы рядом с ними не было спутницы жизни, которая безоговорочно верила в успех и помогала двигаться вперед. По мнению астрологов, на такой тихий подвиг способна далеко не каждая женщина. Они рассказали, под какими знаками зодиака чаще всего рождаются дамы, которые притягивают удачу в жизнь своего мужчины.

Близнецы

Женщина-Близнецы способна стать настоящим талисманом для своего избранника. Уроженки воздушного знака очень активны и деятельны, поэтому они пойдут буквально на все, чтобы поддержать своего любимого и помочь ему в достижении целей.

Кроме того, дамы-Близнецы наделены незаурядным умом и смекалкой, они всегда дадут дельный совет, подскажут, как избежать подводных камней и напомнят, когда нужно ненадолго отвлечься от работы и развеяться.

Лев

Львица наделена совершенно особым чутьем на успешных мужчин.

И речь идет не о тех джентльменах, которые уже добились определенных высот - представительница огненного знака способна разглядеть потенциал даже в том человеке, который сам об этом не догадывается.

Ненавязчиво и ласково Львица будет подталкивать своего избранника к верным решениям, давать мудрые советы, касающиеся не только бизнеса, но и имиджа, и отношений с партнерами и конкурентами.

Дева

Уроженки земного знака - настоящие хранительницы семейного очага. Они обожают заниматься домашними делами и детьми, давая своему мужчине возможность полностью сосредоточиться на работе. Если у супруга-бизнесмена возникли неурядицы, женщина-Дева поможет ему отвлечься, развеяться, а потом свежим взглядом посмотреть на сложную ситуацию и найти решение.

Она всегда на стороне своего избранника, и мужчина ценит ее верность и преданность.

Козерог

Под знаком Козерога на свет появляются умные и разносторонние женщины, которые охотно помогают своему избраннику в решении деловых вопросов. Представительницы земной стихии - прекрасные стратеги, способные предугадать развитие событий и подсказать наиболее выгодный вариант.