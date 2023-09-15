Женщины этих знаков Зодиака не умеют выбирать мужчин: жертвы альфонсов

Когда любимый мужчина осыпает комплиментами, совершает галантные поступки и окружает вниманием, трудно сохранить рассудок ясным. И все же астрологи настоятельно советуют дамам сохранять осторожность, чтобы не попасть в сети альфонса. Особенно внимательными необходимо быть представительницам этих трех знаков.

Весы

Дамы, рожденные под знаком Весов, довольно часто страдают от низкой самооценки. Они считают себя непривлекательными, несексуальными, скучными и т.д. И все же в глубине души представительницы этого знака ждут, что однажды в их жизни появится особенный мужчина, который окружит заботой, лаской, осыпет комплиментами и подарками.

Когда судьба посылает даме-Весы такого поклонника, она совершенно забывает о здравом смысле и осторожности.

Хорошо, если парень действительно окажется славным малым, другое дело - если под маской галантного кавалера скрывается альфонс. Он без стеснения воспользуется доверчивостью женщины-Весы и оберет ее до нитки.

Стрелец

Представительницы огненного знака добродушны, отзывчивы и открыты. У них нет никаких корыстных мотивов в отношении других людей, а потому они уверены, что это работает и в обратную сторону. Увы, это абсолютно не так. Из-за своей доверчивости дамы, рожденные под созвездием Стрельцы, нередко оказываются в неприятных ситуациях.

Для уроженки этого знака не проблема одолжить денег парню, с которым она встречается.

Однако женщина-Стрелец забывает о том, что даже в романтических отношениях необходимо пользоваться правилом “доверяй, но проверяй”. Она легко снабжает финансами нового бойфренда, если тому вдруг срочно понадобилась крупная сумма до зарплаты… а затем пожинает горькие плоды своей беспечности.

Рыбы

Чувствительную Рыбку так просто “пробить” на эмоции. Достаточно рассказать ей грустную историю о потерянной зарплатной карточке со всеми сбережениями или о мошенниках, которые обманным путем лишили беднягу всех средств - и вот уже сердце Рыбы дрогнуло от жалости. Она тут же готова оказать финансовую помощь, стать спонсором.

Увы, искреннее желание женщины-Рыбы помочь нередко выходит ей боком.

Представительница водной стихии сама становится жертвой альфонсов-мошенников, а после горько сокрушается. Каждый раз она обещает себе не быть такой доверчивой в следующий раз, а после снова наступает на те же самые грабли.