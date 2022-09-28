Женщины этих знаков зодиака не пользуются популярностью у мужчин

Сглаз? Венец безбрачия? Слишком крупный нос? Многие женщины в попытке понять, в чем кроется причина их одиночества, приходят к самым нелепым выводам. Между тем астрологи советуют обратить внимание на свою дату рождения - некоторые знаки зодиака отталкивают от себя мужчин своим поведением. Портал Passion.ru рассказал, представительницы каких знаков чаще других несчастливы в любви.

Телец

Женщины, рожденные под знаком Тельца, очень категоричны и требовательны. Вступив в отношения с мужчиной, они очень быстро начинают на него наседать - мол, не так сидишь, не так свистишь, да и вообще, делай, как я говорю! Такой подход очень быстро обескураживает потенциальных женихов и заставляет их обратиться в бегство, пока не поздно.

Астрологи советуют женщине-Тельцу почаще задумываться не только о своих собственных чувствах, но и чувствах партнера - они не менее важны.

Дева

Представительницы земного знака зодиака славятся своим перфекционизмом. Они стремятся к тому, чтобы отношения были идеальными, но частенько перегибают палку и превращают жизнь своего избранника в ад на земле. Дева способна отчитать партнера, - взрослого и самодостаточного мужчину, на минуточку, - словно школьника из-за какой-нибудь мелочи.

Чтобы найти свое счастье, уроженкам знака необходимо научиться принимать людей и мир такими, какие они есть, со всеми достоинствами и недостатками.

Скорпион

Дамы, рожденные под знаком Скорпиона, любят власть. Идеальные отношения для них те, в которых мужчина находится под каблуком. Чтобы держать партнера при себе на коротком поводке, представительницы водного знака то и дело прибегают к различным манипуляциям. Ссориться с роковой женщиной-Скорпионом чревато последствиями, и многие мужчины интуитивно чувствуют это и избегают ее.

Астрологи советуют уроженкам знака быть нежнее и уступчивее, чтобы найти свою любовь и не потерять ее.

Рыбы

В глазах мужчин представительницы водного знака нередко выглядят капризными и инфантильными. Рыбки в своем стремлении поиграть в принцессу, которой избранник должен принести то, не знаю что, действительно забываются и становятся просто невыносимыми.