Женщины этих знаков Зодиака могут предчувствовать беду: их всего 3

Наверное, каждый хотя бы раз в жизни слышал истории о том, как в последний момент люди отказывались от поездки, которая закончилась автокатастрофой, или подходили к телефону за несколько секунд до того, как раздастся важный звонок. Все это - проделки интуиции. Астрологи назвали три знака зодиака, под которыми рождаются женщины с пророческими способностями - шестое чувство помогает им избежать беды и опасных людей.

Рак

Дамы, рожденные под знаком Рака - одни из главных интуитов в гороскопе. Внутренний голос для них - не просто абстракция, о которой постоянно пишут на астрологических и эзотерических порталах, а реальность, с которой они сталкиваются ежедневно. Представительницы водного знака то и дело прислушиваются к тому, что нашептывает им шестое чувство.

Эмпатия - свойство, которое присуще каждой уроженке этого знака.

Женщина-Рак хорошо чувствует настроение не только близких людей, но и случайных прохожих. Ей можно доверить самые сокровенные тайны. Звезды рекомендуют прислушиваться к словам и советам Рака. В них заключается настоящая мудрость, а также искреннее желание помочь.

Скорпион

Водным знакам нет равных в умении предвидеть будущее. Скорпион - один из таких зодиакальных пророков. Представительницы этого знака отлично разбираются в людях, с первого взгляда могут определить, насколько надежен новый знакомый и можно ли ему доверять. Впрочем, поймав человека на лжи, уроженка знака может и промолчать, если ей это выгодно.

В романтических отношениях женщина-Скорпион тоже удивительно проницательна.

Она способна угадать, не собрался ли любимый человек изменить ей, и предпринять нужные действия для того, чтобы предотвратить предательство. Впрочем, желания партнера эта дама тоже отлично угадывает; тот даже задается вопросом, уж не ведьма ли она.

Рыбы

Творческие Рыбки тоже могут похвастаться удивительной интуицией. Представительницы весеннего водного знака - очень тонкие и чувствительные натуры, которые внимательно прислушиваются к тому, что говорит им шестое чувство. Они хорошо умеют читать и расшифровывать знаки, которые посылает им мироздание.

Женщина-Рыбы заранее чувствует неприятности и всеми силами старается их избежать.

Видения будущего частенько посещают ее в виде вещих снов. Зачастую окружающие легкомысленно относятся к предостережениям Рыб, но после убеждаются, что те были правы.