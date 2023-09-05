Женщины этих знаков Зодиака чаще всего становятся жертвами альфонсов

Каждой женщине хочется чувствовать себя любимой и желанной. Поэтому представительницы прекрасного пола так легко клюют на комплименты и подарки, тают от красивых слов и романтических поступков, адресованных лично им. Вот только бедняжки не знают, что порой ценой короткого счастья становятся собственные сбережения. Астрологи выяснили, уроженки каких знаков чаще всего становятся жертвами альфонсов.

Овен

Сильный характер женщины-Овна слишком часто играет с ней скверную шутку. Женщине, появившейся на свет под этим знаком, сложно найти себе подходящую пару. Представителей сильного пола, как правило, пугаются ее независимости - как духовной, так и материальной, и стараются как можно скорее испариться из ее жизни.

А ведь даме-Овну так хочется почувствовать себя любимой и желанной!

Поэтому она нередко попадает в сети альфонсов. Предприимчивый мужчина быстренько выведает у уроженки знака все ее секреты, вскружит голову сказочной заботой и вниманием, а потом сбежит, как и все кавалеры, но, в отличие от них, еще и прихватит денежки “возлюбленной”.

Скорпион

Дама-Скорпион производит на мужчин впечатление неприступной крепости. Действительно, даже благосклонного взгляда от нее не каждый счастливчик дождется. Представительница этого знака возводит между собой и сильным полом невидимую стену, хотя в глубине души и мечтает, что однажды найдется смельчак, способный эту стену разбить.

И такой действительно находится, вот только вместе с препятствием он разобьет и сердечко женщины-Скорпиона.

Альфонсы умеют подобрать пароль, на который представительница водного знака непременно откликнется и позволит подойти поближе. Она с удовольствием станет баловать своего избранника, не подозревая о его корыстных намерениях.

Водолей

Обычные мужчины навевают скуку на женщину-Водолея. Дама, рожденная под этим воздушным созвездием, ценит в представителях сильного пола оригинальность, непохожесть на других. Но, увы, нередко желание соединить свою судьбу с “особенным” парнем играет с ней злую шутку, и она попадается на крючок альфонса.

Именно этот мужчина до поры до времени дарит даме-Водолею то, чего она жаждет: неповторимую романтику, изысканные комплименты, красивые ухаживания…

Когда сердечко уроженки знака растает, она потеряет бдительность, чем и воспользуется мошенник. Женщина-Водолей сама не заметит, как отдаст альфонсу свои сбережения.