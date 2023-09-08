Женщины этих знаков Зодиака без ума от парней постарше

Неравный по возрасту союз уже давно не считается чем-то диковинным и экзотическим. Каждый вправе выбирать, будет ли партнер одного с ним возраста, а может быть, младше или старше. Женщин нередко влечет именно к зрелым мужчинам. По наблюдениям психологов, чаще всего любительницы опытных джентльменов появляются на свет под этими созвездиями.

Лев

Женщина-Львица мечтает о страстных отношениях, в которых чувства не затихают с течением времени, а, напротив, становятся все крепче. Именно поэтому ее тянет не к молодым парням и ровесникам, а к тем, кто может разделить ее ценности - к мужчинам постарше. Львица убеждена, что с годами сильный пол становится еще лучше, как хорошее вино.

Отношения с человеком постарше принесут уроженке знака не только чувство стабильности, уверенности в завтрашнем дне, но и новый опыт.

Зрелому мужчине всегда есть чему научить партнершу помоложе. Кроме того, женщина-Лев убеждена, что благородное, джентльменское отношение к прекрасному полу свойственно именно умудренным опытом мужчинам.

Дева

Представительницы этого знака всегда взрослеют раньше своих сверстниц. Дева смотрит на жизнь под другим углом. Пока другие девчонки вздыхают по красавчику из параллели, уроженка земного знака усердно учится, чтобы получить золотую медаль и поступить в престижный вуз. А уж когда план-максимум “красный диплом-работа-кресло руководителя” будет выполнен, Дева задумается о браке.

Мужчины помоложе или ее возрасте Деве неинтересны.

Она ищет состоявшуюся, зрелую личность, которая всецело разделит ее взгляды на жизнь, работу, отношения. Женщина, рожденная под знаком Девы, не сторонница интрижек, она находится в поисках того, кто так же, как и она сама, созрел для прочного и долговременного союза.

Рыбы

Стабильность - вот чего не хватает воздушной и эфемерной девушке-Рыбы. Представительница водного знака постоянно витает в облаках, поэтому нуждается в том, кто будет уравновешивать ее, обеспечивать уверенность в завтрашнем дне. Рыбка мечтает о надежном, сильном, целеустремленном мужчине, и, как правило, ее избранник оказывается старше.

Девушке-Рыбке важно, чтобы рядом с ней был человек, который всегда подставит плечо, поможет советом и делом.

Не стоит думать, что без его помощи представительница знака совершенно не справится, скорее, ей необходимо чувствовать защищенность на ментальном уровне. Тогда она чувствует себя хорошо и спокойно.