Женщины этих трех знаков «крутят» мужчинами как хотят

Женщина-вамп, роковая обольстительница, которой достаточно лишь раз взмахнуть ресницами - и все представители сильного пола падают к ее ногам. Пожалуй, стать такой пленительной особой хотелось бы каждой даме. По мнению психологов, femme fatale притягивают к себе мужчин благодаря своей уверенности, умению наслаждаться жизнью и свободой от условностей. Для них не существует никаких моральных принципов и законов, кроме своих собственных. Быть может, роковая женщина, которой дано крутить мужчинами по своему усмотрению, дремлет и в вас? Астрологи назвали три знака зодиака, под которыми рождаются такие соблазнительницы.

Лев

Представительницы огненного знака от природы наделены особенным шармом. Они прекрасно знают себе цену и ни за что не станут довольствоваться малым, если есть возможность получить самое лучшее. Пожалуй, именно невероятная уверенность в себе и своих чарах и привлекает мужчин к женщине-Львице. Ей, как истинной королеве зодиакального круга, действительно хочется повиноваться и выполнять любой ее каприз. Вот только для того, чтобы удивить ее, придется как следует постараться.

Банальный набор из букета роз и коробки конфет уж точно не покорит сердце этой гордой красавицы.

Дева

Обаяние Девы дает о себе знать не сразу. Уроженки этого земного знака на первый взгляд кажутся невзрачными и холодными, однако стоит мужчине завести разговор, разок взглянуть в глаза Девы… и все, пиши пропало. Представительницы этого знака обольщают своей утонченной женственностью, которая самым парадоксальным образом сочетается с мощным внутренним стержнем.

Такая женщина как будто и вовсе не нуждается в спутнике жизни, она легко может добиться всего сама.

Именно на эту удочку и попадаются джентльмены в стремлении покорить неприступную Деву.

Скорпион

Пожалуй, самой главной роковой женщиной в зодиакальной плеяде считается Скорпион. И не зря. Представительницы этого знака обладают удивительной интуицией, которая помогает им мгновенно распознавать все слабые места собеседника. Выяснив, за какие ниточки необходимо потянуть, чтобы добиться желаемого, дама-Скорпион охотно пускает в ход свое обаяние и манипулирует напропалую. Мужчины легко теряют голову от этой обольстительницы, но получить от нее взамен хотя бы ласковый взгляд практически невозможно.