Женщины этих двух знаков Зодиака вертят мужчинами, как хотят

Некоторым женщинам достаточно взмахнуть ресницами, бросить таинственный взгляд, поправить волосы особенно изящным жестом - и вот уже мужчины готовы следовать за ними на край света. В прошлом таких роковых красавиц называли femme fatale, в наши дни куда чаще можно услышать определение “женщина-вамп”. Как бы там ни было, суть не меняется - эти женщины наделены поистине удивительной силой воздействия на мужчин, они могут вить из них веревки. Астрологи рассказали, под какими двумя знаками чаще всего появляются на свет такие очаровательные манипуляторши.

Лев

Женщина-Львица рождена для того, чтобы пленять, искушать, кружить головы. Представительницы огненного знака умеют заронить искру страсти в сердце мужчины, а затем раздуть ее до масштабов пожара. Львица снисходительно наблюдает за тем, какие баталии устраивают из-за нее представители сильного пола, но вмешиваться не спешит - да и в принципе не проявляет никаких чувств, никого не выделяет среди поклонников, но никого и не отталкивает.

Для того, чтобы добиться благосклонности женщины-Львицы, мужчины готовы выполнить любой ее каприз.

Представительницы знака с удовольствием пользуются всеми предложенными привилегиями, но это вовсе не означает, что она готова в ответ подарить свою любовь. Получив желаемое, Львица исчезает, оставляя своего почитателя с разбитыми вдребезги сердцем. Правда, один осколочек непременно заберет себе на память - чтобы пополнить обширную коллекцию.

Скорпион

Еще одна зодиакальная красотка, которой подвластны все без исключения мужские сердца - это Скорпион. Как правило, представительницы этого водного знака обладают яркой внешностью. Они умеют и любят одеваться эффектно, подчеркивая свои достоинства и маскируя недостатки, впрочем, мужчины настолько без ума от Скорпиона, что не заметит никаких изъянов.

Могут ли быть пятна на солнце? Разумеется, нет!

Уроженки этого знака обладают превосходной интуицией, они легко читают в душах мужчин их слабости, а потом играют на них, чтобы добиться желаемого. Но поклонники настолько ослеплены своими чувствами, что не замечают подвохов и манипуляций. Женщина-Скорпион манит их своей загадочной красотой, но добиться ее любви крайне сложно - редко кто может поразить воображение этой роковой красавицы. Она сдастся только в том случае, если встретит мужчину харизматичнее и сильнее себя самой.