Женщины этих 3 знаков Зодиака всегда добиваются успеха в бизнесе

Стереотип о том, что руководить успешным бизнесом под силу только представителям сильного пола, давно развенчан энергичными и дерзкими бизневумен. Нельзя сказать, что путь деловых леди устлан цветами, однако они с готовностью преодолевают все трудности, чтобы в очередной раз доказать окружающим - женщины ничуть не хуже мужчин разбираются в жестком мире бизнеса, а иногда и превосходят их. По наблюдениям астрологов, истинные бизневумен чаще всего появляются на свет под определёнными знаками зодиака. Рассказываем, какие представительницы зодиакального круга могут похвастаться лидерскими качествами и деловой хваткой.

Телец

Представительницы земной стихии обладают всеми качествами, необходимыми для построения успешного бизнеса. Уверенные в себе, амбициозные и энергичные женщины-Тельцы начинают с малого, но постепенно поднимаются все выше и выше по карьерной лестнице, пока не достигнут самой вершины. Им под силу возглавить целое предприятие.

Чаще всего уроженки этого знака реализуют себя в бизнесе, так или иначе связанном с их стихией-покровительницей - землёй, а также в сфере строительства.

Всё дело в том, что дама-Телец лучше всех представляет, каким должен быть идеальный дом и земельный участок. Нередко она находит свое призвание в дизайне интерьеров и создаёт целые агентства, представляющие такие услуги.

Лев

Если Львице предложат работать под чьим-то руководством, она только презрительно фыркнет. Чтобы гордая и независимая представительница огненного знака тосковала в офисе и подчинялась какому-то дяде? Да ни за что! Женщина-Лев построит свою собственную империю, да такую, что все вокруг позеленеют от зависти!

Сфера бизнеса, в которой уроженка этого знака достигнет наибольшего успеха - мода и красота.

Открыв салон или шоурум, Львица вложит в его развитие всю душу и все средства. И отдача не заставит себя долго ждать - представительница знака сделает все возможное, чтобы её детище обрело популярность и приносило своей амбициозной владельце солидный доход.

Скорпион

"Железная леди", - именно такое прозвище часто можно услышать в адрес представительницы водного знака. Женщина-Скорпион обладает невероятной харизмой, благодаря которой перед ней открываются все двери. Все, кто посмеет ставить палки в колеса уроженке знака и её бизнесу, горько об этом пожалеют - в умении платить обидчикам той же монетой Скорпионше нет равных.

Природный ум и сообразительность помогают уроженке знака обходить подводные камни и находить выход из любых сложных ситуаций.

Она способна добиться феноменального успеха в любой сфере, за какую бы не взялась. Но, по наблюдениям астрологов, как правило, Скорпионша будет на высоте в сфере IT и современных технологий.