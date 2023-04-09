Женщины этих 3 знаков Зодиака ужасно ведут себя, когда выпьют

В состоянии алкогольного опьянения все ведут себя по-разному. Кто-то впадает в состояние тоски и печали, а кто-то, напротив, превращается в душу компании, травит анекдоты и смеется без остановки. Есть еще и третий тип людей, которые под градусом творят совершенно безумные поступки, а на следующий день, придя в себя, краснеют и жаждут провалиться сквозь землю. Грешат подобным поведением не только представители сильного пола, но и прекрасные дамы. Рассказываем, под какими знаками зодиака рождаются девушки, которым лучше не прикасаться к спиртному лишний раз.

Телец

В обычной жизни представительницы земной стихии ведут себя скромно и тихо. Женщина-Телец не любит ввязываться в конфликты. Даже если кто-то из близкого окружения или рабочего коллектива ужасно ее раздражает, она не станет говорить об этом во всеуслышание.

“Молчание - золото”, - убеждены уроженки знака.

Но как только дама-Телец перебирает с алкогольными напитками, тщательно скрытое недовольство вырывается наружу. Представительницы знака начинают цепляться к каждой мелочи, а потом, мало-помалу выйдя из себя, обвиняют окружающих во всех грехах и ссорятся в пух и прах.

Весы

Уроженки воздушного знака - настоящие кокетки. Они обожают заводить новые знакомства, водить за нос многочисленных поклонников, то приближая к себе, то отталкивая. Женщина-Весы жить не может без флирта, но, если у нее есть постоянный партнер или муж, не переступает запретную черту.

Правда, когда представительница знака выпивает лишнего, в ней просыпается отчаянная искательница амурных приключений.

В подпитии дама-Весы заигрывает с мужчинами не на шутку и обязательно находит себе компанию на вечер - такого же авантюриста, как она сама.

Водолей

Что творится в голове у женщины-Водолея, сказать невероятно сложно. Даже когда уроженка этого знака находится в своем обычном состоянии, понять ее логику простому смертному не под силу, слишком уж она оригинальная.

Что уж говорить о ситуации, когда она находится во власти алкоголя?

В состоянии подпития представительница воздушной стихии генерирует десятки идей, одна “гениальнее” другой. Купить билеты на самолет на другой конец страны? Забраться в заброшенный дом? Съесть на спор кило пельменей? Каких только сумасбродных мыслей не приходит в голову нетрезвой дамы-Водолея!