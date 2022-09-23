Женщины этих 3 знаков зодиака могут предчувствовать беду

Издавна считается, что у женщин шестое чувство развито гораздо сильнее, чем у представителей сильного пола. Астрологи рассказали, представительницы каких трех знаков зодиака обладают наиболее мощной интуицией - окружающим необходимо как можно чаще прислушиваться к их советам.

Рак

Представительницы водного знака отличаются высоким уровнем эмпатии. Они хорошо чувствуют, что творится в душе у окружающих. При этом речь идет не только о близких людях, о делах которых женщина-Рак хорошо осведомлена, но и о коллегах или даже просто о случайных попутчиках в метро. Уроженки этого знака очень восприимчивы к чужой энергетике, они без слов понимают, в каком человек настроении, нуждается ли он в помощи и совете и т.д. Внутренний голос подсказывает женщине-Раку, как поступить в сложной ситуации, а также позволяет давать людям вокруг по-настоящему мудрые и дельные советы.

Астрологи рекомендуют не оставлять без внимания их слова - они могут принести пользу.

Скорпион

Женщина-Скорпион также от природы наделена удивительной интуицией. Она позволяет уроженкам водного знака читать собеседника, словно открытую книгу. Особенно хорошо шестое чувство дамы-Скорпиона проявляется в ситуациях, когда кто-нибудь ей лжет.

Как правило, она молниеносно понимает, что перед нею находится лжец, но может промолчать - либо потому, что эта ложь может принести ей какую-то выгоду, либо чтобы позабавиться и посмотреть на то, как человек сам себя загоняет в тупик.

Разумеется, рано или поздно женщина-Скорпион разоблачит лгуна и посмеется над его попытками ее обмануть. Кроме того, уроженки знака хорошо “чувствуют” своих партнеров.

Рыбы

Дамы, появившиеся на свет под знаком Рыб, личности творческие, тонкие, духовные, имеющие доступ к тем мирам и материям, которые недоступны простым смертным. Очень часто Рыбки и сами как будто не осознают в полной мере свой дар, искренне считая, что всему причиной их богатое воображение. Однако астрологи уверяют, что представительницы водного знака обладают едва ли не экстрасенсорными способностями, которые помогают им предвидеть события будущего, избегать неприятностей самим и помогать в этом окружающим.