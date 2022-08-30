Женщины этих 3 знаков Зодиака – самые успешные: они знают себе цену

Наверняка у каждого из нас есть перед глазами пример self-made woman – женщины, которая своими усилиями построила блестящую карьеру, заработала не только на собственный автомобиль, но и на дом, а также реализовалась как жена и мать. “Как она только все успевает?” – восклицают окружающие с ноткой зависти в голосе. Астрологи убеждены, что без вмешательства звезд тут не обошлось – представительницы некоторых знаков буквально притягивают к себе счастье, успех и деньги.

Лев

Вот уж кто поистине знает себе цену и не соглашается на меньшее, так это Львица. Представительница огненного знака еще со школьной скамьи ставит себе смелые цели и последовательно достигает их на удивление окружающих.

Природная привлекательность, сногсшибательное обаяние, многочисленные таланты и ум позволяют Львице добиться успеха практически в любой области, подняться на самую высокую ступеньку карьерной лестницы.

Счастлива она и в личной жизни. Львица долго присматривается к поклонникам, но в итоге, после долгих раздумий и выбора, останавливается на самом лучшем кандидате из всех возможных.

Весы

Женщины, рожденные под знаком Весов, постоянно находятся в центре внимания. Их сложно не заметить и не попасть под их обаяние – представительницы воздушного знака по-настоящему красивы и уверены в себе. Чувствуется, что в них есть внутренний стержень, что вызывает безусловное уважение и даже преклонение. Мужчины водят вокруг женщин-Весов хороводы, работодатели наперебой приглашают занять место в их компании.

Однако уроженки знака часто выбирают свой собственный путь – вместо того чтобы работать “на дядю”, они строят успешный и процветающий бизнес.

Можно быть уверенными в том, что если дама-Весы что-то запланировала, рано или поздно она с чувством гордости поставит напротив каждого пункта отметку “done”.

Водолей

Как правило, девочки, появившиеся на свет под зимним знаком Водолея, играм в куклы и дочки-матери предпочитают квесты во дворе, в компании мальчишек. Неудивительно, что рано или поздно они перенимают у своих приятелей традиционно мужские качества – целеустремленность, волю к победе, решительность.

Представительницы этого знака обладают по-настоящему сильным характером, который позволяет им добиться больших успехов в работе.

Нередко женщины-Водолеи занимают руководящие посты, поскольку обладают непревзойденными лидерскими качествами. В личной жизни у них тоже все складывается удачно – уроженки воздушного знака буквально притягивают к себе мужчин.