Женщины дар речи потеряют: вот сколько весит похудевшая Долина

Лариса Долина после триумфального возвращения на сцену привлекает внимание не только творчеством, но и яркой внешностью. Певица выглядит значительно моложе своих лет и красуется стройной фигурой. Многие поклонницы регулярно пытаются узнать, сколько же весит артистка, однако Долина старалась держать свой вес в тайне.

Как оказалось, при росте в 169 сантиметров артистка весит 55 килограммов. Такие результаты поразили пользователей Сети, которые осыпали знаменитость комплиментами и похвалили за старания и желание совершенствоваться.

Также многие попытались узнать, каким образом артистке удалось добиться такого низкого веса. Дело в том, что врачи провели тщательный анализ ее крови и выявили ряд продуктов, которые певице есть не рекомендуется. И именно благодаря этой диете Долина смогла так сильно похудеть, не навредив здоровью.