Женщины будут в шоке, с какой выходкой Тото Кутуньо смирилась его жена

Тото Кутуньо стал мужем своей избранницы Карлы в самом начале карьерного пути. Темпераментный итальянец никогда не скрывал, что мечтает воспитывать наследников от своей супруги, однако его жизнь сложилась совершенно иначе.

Сразу же после свадьбы молодожены узнали, что скоро станут родителями двойни. Они с нетерпением ждали появления наследников на свет, однако врачи были настроены менее оптимистично. По их прогнозам, Карла могла умереть или навсегда лишиться возможности быть матерью из-за врожденной патологии. Несмотря на уговоры, супруги все-таки решились на роды, но детей не удалось спасти.

Трагедия сильно сказалась на Тото. Он закрылся в себе, а спустя несколько лет завел роман с любовницей Кристиной. Музыкант скрывал эти отношения от жены, а через два года попросил Кристину родить ему ребенка.

Любовница выполнила просьбу артиста, и в 1989 году на свет появился их сын Нико. Артист не мог скрыть это счастье и признался Карле в том, что наконец-то стал отцом. Неожиданная новость шокировала ее: она не понимала, как относиться к внебрачному ребенку своего мужа.

В итоге Карле удалось принять юного Нико. Она решила воспитывать его как собственного сына и помнила, как сильно ее муж мечтал о детях. Сегодня Тото часто берет на гастроли уже взрослого наследника и всегда представляет его как полнооценного члена своей семьи.