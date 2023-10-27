Женщины будут хохотать: не поверите, как появилась традиция дергать именинника за уши

Многие обычаи со временем утратили свое первоначальное значение. Так случилось и с традицией дергать именинника за уши. Сегодня это кажется милым и забавным, но прежде у безобидной привычки был совсем иной смысл.

Зародилась традиция еще в Древней Руси. Там было немало обрядов, суть которых сводилась к тому, что отцу новорожденного ребенка нужно было причинить боль. Делалось это для того, чтобы восстановить справедливость.

Любая женщина мучится при родах, и, чтобы мужчина разделил страдания возлюбленной, его подвергали своеобразным «пыткам». Например, били розгами в бане или дергали за уши. От такого «возмездия» большинство прекрасных дам могут только расхохотаться. Ощущения эти вряд ли можно сравнить со схватками.

Постепенно обычай перенесли с отца на ребенка, изменив его смысл. Цели причинить физический дискомфорт больше нет. Скорее это способ развлечься с помощью праздничной традиции.