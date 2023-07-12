Женщины будут хохотать над этой цитатой Губермана о мужских недостатках: поймут только те, кто в браке

Игорь Губерман известен как талантливый прозаик. За годы творчества он выпустил множество книг, но больше всего его поклонники ценят острые и злободневные четверостишия, которые он называл «гариками». И в них литератор ответил на множество волнующих публику вопросов.

Так, Губерман был уверен, что прекрасно разбирается в отношениях мужчин и женщин. Его острый взгляд заметил, что противоположный пол далеко не сразу обнаруживает недостатки у избранника. А мужчины при этом старательно прячут тяжелый характер, пытаясь завоевать возлюбленную.

«Мужчина — хам, зануда, деспот, Мучитель, скряга и тупица, Чтоб это стало нам известно, Нам просто следует жениться»,

— писал Губерман.

По его мнению, правду о мужчинах женщины узнают уже после свадьбы. И ирония жизни в том, что уйти они не могут, поэтому вынуждены терпеть недостатки своих мужей, ведь до этого за них все решали чувства и эмоции.