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Женщины будут хохотать над этой цитатой Губермана о мужских недостатках: поймут только те, кто в браке

12 июля 2023 10:30
Женщины будут хохотать над этой цитатой Губермана о мужских недостатках: поймут только те, кто в браке

Писатель смог разгадать главный секрет мужчин.

Игорь Губерман известен как талантливый прозаик. За годы творчества он выпустил множество книг, но больше всего его поклонники ценят острые и злободневные четверостишия, которые он называл «гариками». И в них литератор ответил на множество волнующих публику вопросов.

Так, Губерман был уверен, что прекрасно разбирается в отношениях мужчин и женщин. Его острый взгляд заметил, что противоположный пол далеко не сразу обнаруживает недостатки у избранника. А мужчины при этом старательно прячут тяжелый характер, пытаясь завоевать возлюбленную.

«Мужчина — хам, зануда, деспот, Мучитель, скряга и тупица, Чтоб это стало нам известно, Нам просто следует жениться»,

— писал Губерман.

По его мнению, правду о мужчинах женщины узнают уже после свадьбы. И ирония жизни в том, что уйти они не могут, поэтому вынуждены терпеть недостатки своих мужей, ведь до этого за них все решали чувства и эмоции.

Фото: кадр из фильма «Дневник Бриджит Джонс» (2001)
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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