Женщины бежали от Якова из «Вечного зова» как от огня: его вытерпели лишь две

Владлен Бирюков сыграл в легендарной киноэпопее «Вечный зов» сурового сотрудника НКВД Якова Алейникова. Статный, привлекательный и харизматичный актер всегда был в центре женского внимания, однако вынести его характер смогли единицы.

Первой супругой Бирюкова стала Людмила Колесникова. Актер на тот момент был еще студентом театрального института, а его пассия работала пионервожатой. После свадьбы молодые поселились у родителей супруги. Отец Людмилы был против этого брака, потому что считал своего зятя легкомысленным человеком.

Позднее паре удалось съехать и начать самостоятельную жизнь. Вскоре у супругов родилась дочь Надя, но ее появление только ухудшило отношения между Бирюковым и Колесниковой. К тому же выяснилось, что Владлен постоянно изменяет супруге. Любовницы звонили Людмиле и говорили, чтобы она не ждала его на ужин. Позже Колесникова не выдержала этих унижений и подала на развод.

Следующей пассией Владлена стала Татьяна Фирсова, которая была младше его на 30 лет. Но и ей Бирюков не хранил верность. А однажды он изменил Фирсовой прямо на их семейном ложе. Татьяна простила актера и смогла прожить с ним 18 лет.

Бирюкова не стало в 63 года. Примечательно, что на похоронах его оплакивали обе вдовы.