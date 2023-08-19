Женщины ахнут, увидев самого красивого охранника в мире без футболки (фото)

Телохранитель Джеймс Плаза не должен был стать знаменитым. Обычно люди, отвечающие за безопасность селебрити, остаются в тени. Но в случае с этим красавчиком вышло иначе.

Джеймс работает на Бейонсе, и можно сказать, что певице несказанно повезло. От ее охранника невозможно отвести взгляд. Идеальная накачанная фигура и привлекательное лицо — гремучая смесь.

В Сети есть множество снимков, на которых знойный мачо запечатлен полуобнаженным, а это подливает масла в огонь. Женщины теряют голову при виде бодигарда популярной исполнительницы и мечтают хотя бы на пять минут оказаться на ее месте. Фан-клубы Плаза растут как грибы после дождя, а самого охранника атакуют многочисленные поклонницы.

Интересно, что сердцеед не только стережет Бейонсе, но и участвует в конкурсах бодибилдеров. Впрочем, с такой идеальной фигурой в этом нет ничего удивительного.