Женщинам за 50 нужно носить только такие джинсы: в других смотрятся дурнушками

В гардеробе каждого современного человека сейчас можно найти простые и качественные джинсы. Однако выбрать модель, которая будет и удобной, и украсит фигуру, достаточно сложно. Ориентироваться нужно не только на модные тренды, но и на собственный возраст.

Например, женщинам за 50 не стоит вовсе отказываться от джинсов. Необходимо лишь подобрать тот фасон, в котором они не будут смотреться дурнушками.

Оптимальным вариантом станет модель прямого покроя, которую можно носить каждый день. Также возрастным дамам следует присмотреться к трендовым широким джинсам. Они позволят компенсировать низкий рост и скроют лишние объемы в зоне бедер.

Необычный цвет «легкой варки» у джинсов буткат поможет придать образу особую женственность и элегантный стиль. Такие брюки лучше сочетать с туниками из струящихся тканей.

Обладательницам стройных фигур не стоит забывать и про скинни. Они хорошо подойдут к ботильонам и удлинят короткие ноги. Если же хочется замаскировать несовершенства, то лучше присмотреться к джинсам-бойфрендам, как сообщает портал SYL.