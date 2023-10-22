Женщинам за 40 нужно исключить 3 цвета из гардероба: иначе будут выглядеть как «старые бабки»

При составлении модных образов стилисты советуют учитывать не только фасоны и тренды. Важно опираться на правильные цветовые сочетания. Неверно выбранные оттенки создадут превратное впечатление о человеке, а еще могут даже визуально состарить. Вот почему женщинам за 40 следует исключить несколько цветов из своего гардероба, чтобы не казаться еще старше.

Темно-коричневый оттенок может украсить лишь очень молодых девушек. Всем остальным он добавляет возраста, особенно в случае монохрома. Если обойтись без этого цвета никак не получается, надо присмотреться к верблюжьему, горчичному или карамельному.

Оливковый невыгодно подчеркивает все несовершенства кожи: от синяков и мешков под глазами до нездоровой бледности.

Лучше обратить внимание на более насыщенные салатовый и мятный цвета.

А самым пагубным оттенком для гардероба считается лиловый. Любая женщина в наряде такого цвета будет казаться болезненной, изможденной и мрачной. Его стоит оставить для редких аксессуаров, разбавляя в образе другими мотивами, пишет Дзен-канал «Радио КП».