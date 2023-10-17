Женщинам за 40 глаза нужно красить только так: иначе делают только «колхозницы»

Макияж может еще больше состарить.

Возрастные изменения во внешности обычно наступают постепенно. Отсрочить их можно, если правильно подобрать уходовую косметику, направленную на борьбу с основными проблемами кожи.

Но меняться должен и подход к использованию декоративных средств. Так, женщинам за 40 необходимо даже по-другому красить глаза, не подражая молодым девушкам. В противном случае макияж упростит их и сделает похожими на колхозниц.

С годами лучше отказаться от перламутровых и кремовых текстур. Такие тени подчеркивают все недостатки кожи, в том числе мелкие морщинки. Макияж сразу начинает казаться дешевым.

Темная подводка на нижнем веке превращает любые глаза в узкие невыгодные щелочки. Лучше заменить ее на светлые тени.

Женщинам после 40 необходимо забыть про блестки и неон. Только элегантные оттенки помогут выглядеть достойно. Молодежные цвета подчеркнут возраст.

Не стоит отказываться от использования туши. Она поможет сделать взгляд более ярким. Поддерживают состояние ресниц специальные сыворотки и масла.

Элементом, к которому приковано все внимание на лице, также являются брови. Для их правильного оформления важно обратиться к мастерам. Слишком тонкая форма накинет лишних лет и придаст выражение «вечного удивления».