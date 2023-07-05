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Женщинам стоит поучиться у Миддлтон, как отвечать на неловкий вопрос о возрасте

5 июля 2023 07:45
Женщинам стоит поучиться у Миддлтон, как отвечать на неловкий вопрос о возрасте

Принцесса показала мастер-класс.

Кейт Миддлтон неспроста является для многих примером. Принцесса Уэльская знает, как не потерять лицо даже в самой затруднительной ситуации.

Не так давно монаршая особа почтила своим визитом музей детства Young V&A в Лондоне. Школьники устроили супруге принца Уильяма экскурсию по обновленным залам. Многим не терпелось пообщалась с Миддлтон и задать ей свои вопросы.

Одна из девочек, пользуясь случаям, спросила Кейт, сколько ей лет. Принцесса нисколько не смутилась, понимая, что ребенок ненамеренно поставил ее в неловкое положение. Миддлтон ответила так, что остальным женщинам остается у нее только поучиться.

«Мне 41 год. Тсс, только никому не говори», — обратилась с важной просьбой к маленькой собеседнице Кейт.

Этот разговор попал на видео. Ролик быстро стал вирусным в Сети, и теперь интернет-пользователи восхищаются искренностью и чувством юмора принцессы.

Фото: Global Look Press
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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