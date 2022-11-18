Женщинам с этими именами суждено стать идеальными мамами

Не все современные женщины считают материнство главным своим предназначением - куда больше времени и сил они готовы уделять карьере и профессиональному развитию. И все же, несмотря на эту тенденцию, большинство представительниц прекрасного пола видят себя в первую очередь мамами, а потом уже только бизнесвумен. По словам экспертов в области эзотерики, женщины, которые станут идеальной мамой для своего ребенка, носят определенные имена. Рассказываем, обладательницы каких трех имен готовы на все ради своего чада.

Екатерина

Женщины, которых нарекли именем Екатерина, отличаются такими качествами, как амбициозность, мудрость, стремление к саморазвитию и новым знаниям. Эти же черты они стараются привить своему ребенку. Екатерины из тех мамочек, которые еще во время беременности включают будущему чаду классическую музыку, читают вслух книги, разговаривают с ним.

После рождения ребенка Кати всю себя посвящают материнству.

Они хотят, чтобы их малыш развивался в самых разных сферах, поэтому с самых первых лет жизни прививают ему интерес к искусству, спорту, науке, а когда он станет старше, предлагают посетить различные секции и кружки, чтобы ребенок понял, чем хочет заниматься.

Валерия

Обладательницы имени Валерия много усилий вкладывают в то, чтобы обеспечить своему чаду комфортную жизнь. Они много консультируются со специалистами, как правильно обставить комнату ребенка на самых разных этапах его жизни, как поддержать его в сложных ситуациях, как переводить конфликты в конструктивную и серьезную беседу.

Если дитя в чем-то провинится, Валерия не станет обрушивать на него свой гнев, а спокойно, но доходчиво объяснит, почему так поступать неправильно.

Сердце носительниц этого имени открыто для того, чтобы выслушать любые детские переживания и помочь в их решении.

Полина

Мамочки, которые обладают именем Полина, становятся для своих детей лучшими друзьями. Они хорошо чувствуют настроение своего ребенка и знают, когда нужно рассмешить его и отвлечь от грустных мыслей, когда поддержать, а когда - на время оставить наедине со своими мыслями и чувствами. Полины говорят с детьми на одном языке, поэтому они понимают друг друга с полуслова.