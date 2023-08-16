Женщинам с этими именами никогда не добиться стройной фигуры: диеты не помогут

“Хорошего человека должно быть много”, - гласит известное высказывание. Как бы там ни было, каждый вправе пребывать в той форме, в которой ему комфортно, и неважно, что диктуют модные стандарты. Эксперты в сфере эзотерики рассказали, какие имена носят дамы, склонные к полноте. Они регулярно сидят на диетах, но спустя время снова набирают потерянные килограммы.

Валентина

“Здоровая”, - именно так переводится имя Валентина. Однако именно со здоровьем у обладательницы этого имени могут возникнуть проблемы. Валя очень чувствительная натура, добрая и отзывчивая, она всегда торопится на помощь друзьям и близким. Но, потратив большое количество энергии на поддержку и утешения, вынуждена восполнять ее с помощью еды.

Валентина любит вкусно покушать, а в состоянии стресса не отказывает себе ни в чем.

К сожалению, последствия таких импульсивных трапез оседают на боках. Женщина, нареченная этим именем, постоянно истязает себя диетами, заставляет ходить в спортзал, но занимается спортом без истинного желания. Спустя время утерянные кило снова к ней возвращаются.

Мария

Обладательница этого имени мечтает о большой семье, детях, трапезах, за которыми будут собираться все домочадцы. Мечты Марии обязательно сбываются, но расплачиваться за них приходится стройной фигурой. С возрастом женщина, нареченная этим именем, набирает лишний вес, сбросить который не представляется возможным.

Помучившись с диетами какое-то время, Мария в конце концов приходит к выводу - стоит полюбить себя такой, какая есть.

А поскольку обладательница имени любит вкусно покушать и отказываться от этого пристрастия не станет, она решает - будь что будет. В результате Мария живет счастливо, пусть и без осиной талии, к которой когда-то так стремилась.

Наталья

Женщина, нареченная именем Наталья, всю себя посвящает семье. Став женой и мамой, она без сожалений оставляет работу или переходит на удаленку. Основную часть своей жизни обладательница имени посвящает мужу и детям, которых, как считают они с супругом, должно быть много. В результате за годы брака они действительно обзаводятся большим потомством.

Это не может не сказываться на фигуре Натальи.

Поначалу она пытается бороться с лишним весом, но потом понимает, что ей к лицу полнота и можно сделать ее своей изюминкой. В итоге из Наташи получается очень привлекательная и жизнерадостная “пышка”, которую за добрый нрав обожают и домашние, и соседи, и друзья.