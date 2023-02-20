Женщинам с этими именами нет равных: сбивают энергетикой

Выбору имени для новорожденного во все века уделяли особое внимание. В старину существовало множество суеверий на эту тему, некоторые из них сохранились у разных народов и по сей день. Считается, что имя определяет судьбу человека, его темперамент, место в жизни. Некоторые имена обладают особой, наиболее мощной энергетикой. Они приносят своему обладателю удачу, счастье и материальное благополучие. Эксперты назвали женские имена, которые притягивают везение и наделяют хозяйку сильным характером.

Виктория

Может ли женщина, имя которой переводится как “победа”, обладать слабым и нерешительным характером? Конечно же, нет! Безусловно, у Виктории, как и у всех людей на планете, есть свои недостатки, страхи и слабости, однако она умеет справляться с ними. На первый план всегда выходят ее достоинства и сильные стороны.

Правда, ужиться с такой харизматичной женщиной может не всякий мужчина - в отношениях и семейной жизни Вика предпочитает командовать парадом.

Елена

“Ясная” или “светлая” - именно так толкуется имя Елена. Женщины, которых родители нарекли этим именем, обладают мощной позитивной энергетикой. Рядом с ними окружающие даже начинают чувствовать себя по-другому, становятся более вдохновленными и деятельными. Елене удается успешно сочетать карьеру и семьей и хобби, друзья и знакомые, глядя на нее, только удивляются, откуда берутся время и силы.

Все просто - магия старинного имени способствует гармонии в жизни.

Ирина

Имя Ирина обычно трактуется как “мир” или “спокойствие”. Однако не стоит думать, что его обладательницы - тихие и скромные, напротив, они наделены очень сильной энергетикой. Ирина - не только ослепительная красавица, но еще и умница, нередко она занимает руководящие должности, потому что умеет решать поставленные задачи и управлять коллективом эффективно и без палочной дисциплины. В семье Ира создает неповторимую гармоничную и теплую атмосферу.

Наталья

Имя Наталья переводится как “рождественская” или, в более широком толковании, “благословенная”. Обладательница этого имени отличается спокойным и уравновешенным, но в то же время сильным и закаленным характером. Она умеет найти баланс между домом и работой, личной жизнью и общественной.