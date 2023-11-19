Женщинам с этими двумя именами на роду написано стать запойными алкоголичками

Считается, что женский алкоголизм тяжелее мужского. Этому есть не только биологические, но и социальные причины: зависимым людям чаще всего помогают именно женщины, а большинство мужчин не готовы терпеть пьющих жен. Эзотерики уверены, что у дам с двумя именами тяга к алкоголю сильнее, чем у других. Берегитесь!

Лариса

С детства такие девочки проявляют себя как душа компании и заводилы. Однако новые знакомые могут заставить дружелюбную Ларису свернуть не на ту дорожку. Подобным барышням стоит научиться отказывать и неизменно выбирать себя и свои интересы, а не успех среди случайных приятелей.

Юлиана

Прирожденный трудоголик, заточенный на успех. Юлиана тяжело переживает любое поражение: больше всего на свете она боится оказаться проигравшей. Неудивительно, что, не получая желаемого, эти женщины часто впадают в тоску и прикладываются к бутылке.