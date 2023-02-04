Женщинам после 45 стоит прислушаться: как Майя Плисецкая всю жизнь оставалась в идеальной форме

Как правило, балерины блистают на сцене не очень продолжительное время. Они могут танцевать в театре на протяжении нескольких сезонов, и уже в 30 или 40 лет уйти на пенсию. Ярким исключением из этого правила стала Майя Плисецкая.

Легендарная икона советского балета даже в 60 лет могла прекрасно исполнить свою партию. Несмотря на солидный возраст, женщина смотрелась гармонично и демонстрировала все ту же грацию и нежность, что и раньше. Именно поэтому всем представительницам прекрасного пола стоит прослушаться к советам балерина.

Особенно полезны они будут для тех, кому уже исполнилось 45 лет.

Одним из главных секретов танцовщицы было умение принимать себя в любом виде. Многие красавицы слишком сильно переживают по поводу морщин или седины в волосах. В итоге они стараются всеми способами омолодиться, но это выглядит неуместно.

Женщинам в возрасте также стоит помнить о пользе физических нагрузок, которые помогают поддерживать стройную, подтянутую фигуру и сохранять прямую осанку.