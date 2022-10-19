Женщинам не повторять! Хитрый трюк сыграл с принцессой Дианой злую шутку

Принцесса Диана известна не только своей тяжелой судьбой, но и многочисленными скандалами, в которых оказывалась во время отношений с принцем Чарльзом. Как оказалось, многие из них были попытками знаменитости манипулировать королевской семьей, но обернулись провалом.

Как признавалась сама Диана, она действительно любила повышенное внимание к себе. Сначала она устраивала небольшие скандалы дома, а после перешла к более серьезным шагам. Например, уже во время беременности она сымитировала падение с лестницы, из-за чего все оставшееся время принц Чарльз окружал ее заботой и практически сдувал с нее все пылинки.

Также она не боялась наносить себе увечья. Все травмы оказывались несерьезными, а в одном из интервью принцесса признавалась, что она была единственной из членов королевской семьи, кто позволил себе депрессивные состояния. Подобные заявления вкупе со сплетнями про увечья привлекли публичное внимание к принцессе и заставили всю страну говорить о ее жизни.

Такое отношение сначала пугало принца Чарльза и его родных. Однако уже спустя несколько лет забота сменилась раздражением, ведь Диана продолжала манипулировать окружающими. В итоге к концу брака и принц Чарльз, и королева Елизавета полностью отдалились от принцессы и уже не воспринимали ее как члена семьи.