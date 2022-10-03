Женщинам на заметку: что мужчины разных знаков Зодиака ненавидят больше всего

У каждого человека есть целый список вещей, которые способны испортить ему настроение. По мнению астрологов, не обязательно выяснять на практике, что является триггером для вашего мужчины - достаточно заглянуть в его гороскоп. Рассказываем, чего категорически нельзя делать в присутствии разных знаков, чтобы не вывести их из себя.

Овен

С Овнами ни при каких обстоятельствах нельзя затевать ссору. Этот знак очень вспыльчив и по-настоящему страшен в гневе, поэтому не стоит доводить его до такого состояния.

Телец

Телец с радостью делится тем, что имеет, с близкими людьми и со своей второй половинкой. Однако если вы возьмете его вещи или деньги без спроса, это болезненно его ранит.

Близнецы

Мужчины, рожденные под знаком Близнецов, любят изливать душу своей избраннице.

Но не дай бог перебить его в момент откровенностей - он этого никогда не простит.

Рак

Чувствительные мужчины-Раки обязательно затаят обиду, если их партнерша позволит себе критику в их адрес. Двойным унижением для знака будет ситуация, когда его обидели прилюдно.

Лев

Когда мужчина-Лев находится в центре внимания, перетягивать одеяло на себя - большая ошибка. Хозяин джунглей тут один - и точка. Лучше не посягать на его территорию.

Дева

Все мы допускаем ошибки, и представители земного знака тоже. Но лучше не пытаться заставить мужчину-Деву признать, что он не прав.

Ему проще извиниться без слов, с помощью поступков.

Весы

Весы постоянно сомневаются и колеблются. Худшим испытанием для мужчин этого знака станет ситуация, в которой его насильно заставляют сделать выбор. Помните мем с суперменом и двумя красными кнопками? Так вот, супермен - это Весы.

Скорпион

Астрологи заклинают: никогда и ни за что не лгите мужчине-Скорпиону. Он все равно это узнает или почувствует, и отношения будут безвозвратно испорчены.

Стрелец

Вольнолюбивый Стрелец терпеть не может, когда его к чему-то принуждают. Если избранница постоянно будет им помыкать, мужчина этого знака точно не задержится с ней рядом.

Козерог

Чтобы понравиться мужчине, некоторые дамы выдают себя за тех, кем на самом деле не являются.

С Козерогом этот фокус не пройдет: он почувствует фальшь и сбежит.

Водолей

Примите мужчину-Водолея таким, какой он есть - или пройдите мимо. Попытки изменить представителей воздушного знака ни к чему хорошему не приведут.

Рыбы

Уроженцы водного знака очень ранимы. Любые розыгрыши и насмешки в их адрес обязательно оставят след на их чувствительном сердце. Если не хотите, чтобы мужчина-Рыбы перестал с вами разговаривать - не подшучивайте над ним.