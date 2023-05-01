Женщинам этих 3 знаков Зодиака нельзя доверять секреты: и вот почему

Для чего еще нужны подруги, как не для того, чтобы доверять друг другу самые страшные и пикантные секреты? Мы знаем, что настоящая единомышленница не осудит нас за глупые или чересчур рискованные поступки, поймет как никто другой, поплачет или посмеется вместе с тобой и унесет тайну в могилу. Однако с некоторыми подруженьками нужно держать ухо востро - они так и норовят рассказать о чужих секретах посторонним людям. Астрологи рассказали, под какими знаками зодиака появляются на свет самые ненадежные собеседницы - им точно не стоит доверять самое сокровенное.

Овен

Представительницы огненной стихии - настоящие охотницы до чужих тайн. Они с жадным вниманием выслушают все, чем вы с ними поделитесь, от души посочувствуют и прижмут к сердцу, а на следующий день растрезвонят ваш секрет по всей округе. Вы в шоке и не понимаете, что пошло не так и что теперь с этим делать.

Вывести женщину-Овна на чистую воду не получится. Она сделает удивленные глаза и поклянется, что не виновата в утечке конфиденциальной информации. Еще и оскорбится не на шутку:

“Мы же друг друга сто лет знаем, как ты могла такое обо мне подумать?”

И неважно, что все улики указывают именно на нее.

Лев

Львица обожает, когда с ней делятся своими тайнами. Ее эго цветет и благоухает от осознания, что человек доверяет ей самое сокровенное. Об этом непременно нужно рассказать кому-то еще - пусть слушают и завидуют, что представительница огненного знака узнает такие пикантные подробности из первых уст!

Вот только женщина-Львица совершенно не задумывается над тем, что думает по этому поводу человек, чьи тайны она разболтала.

Уроженка знака, конечно же, искренне раскается в своем поступке и клятвенно пообещает больше никогда так не делать, но в следующий раз снова не удержится от соблазна.

Рыбы

Рыбки - натуры крайне наивные, они любят делиться с подругами своими тайнами и радуются, когда это взаимно. Но как-то вы с представительницей водной стихии поболтаете и разойдетесь в разные стороны, она побежит на встречу с кем-то еще и с порога выдаст:

“Ты не представляешь, что мне Маша сейчас рассказала!”

При этом женщина-Рыбы не просто передаст постороннему человеку содержание приватного разговора, но еще и снабдит пересказ удивительными подробностями. Вы будете в шоке, когда история, облетев белый свет, вернется к вам в совершенно фантастическом виде.