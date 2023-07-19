Женщина весом 227 кг даже ходить не могла: посмотрите, какой красавицей стала после похудения

С лишним весом Виолетта столкнулась уже в подростковом возрасте. С 14 лет ей пришлось снимать квартиру и подрабатывать, чтобы прокормить себя. С тяжелым временем она справлялась чипсами и мороженым, а спустя несколько лет на весах она уже видела 227 килограммов.

Виолетте было так тяжело с лишними весом, что она едва могла выйти из дома. Поэтому она обратилась за помощью в шоу «Битва за тело», где специалисты составили ей специальную программу тренировок и диету.

Изменения тяжело давались героине, но в итоге ей удалось преобразиться. Виолетта избавилась от 70 килограммов и намерена продолжить работу над собой.

Зрители проекта остались в восторге от новой внешности героини. Как отмечают пользователи Сети, Виолетта стала выглядеть на десятки лет моложе и смогла раскрыть свою красоту и обаяние.