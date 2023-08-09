Женщина-вампир покрыла все тело тату и нарастила рога: такого вы еще не видели

Мария Хосе Кристерна установила мировой рекорд благодаря трансформации своего тела. Жительница Мексики приложила немало усилий, чтобы кардинально изменить свою внешность. И в результате превратилась в женщину-вампира.

Блогер покрыла свое тело многочисленными татуировками. Кроме того, она нарастила себе рога, сделала клыки и поставила множество трансдермальных имплантатов, например, в области головы, груди и рук.

Но это далеко не все. Мария — обладательница огромного количества пирсингов и раздвоенного языка. Однажды она призналась, что на жуткое перевоплощение ее подвигла серьезная психическая травма. В первом браке блогер подвергалась домашнему насилию и после этого пошла на шокирующие эксперименты над собой.

Во всем остальном женщина-вампир ведет обыкновенную жизнь. Она работает адвокатом и воспитывает четверых детей. В социальных сетях Мария активно выступает за права женщин, и среди интернет-пользователей у нее появляется все больше поклонников.