Женщина увеличила ягодицы и обрекла себя на страшную участь: увидев ее внешность, вы все поймете

Иногда больше не значит лучше.

Семейство Кардашьян создало тренд на объемные формы. Несмотря на то, что сами сестры уже стараются уменьшить свои размеры, некоторые девушки в погоне за желанными изгибами тела переходят все границы эстетики.

Сербско-шведская модель Наташа Краун добилась двухметрового обхвата своих ягодиц. Для получения такого внушительного размера она прибегала к хирургическому вмешательству и перенесла пять специальных операций. Девушка ела очень калорийную пищу и накапливала жир.

После этого она делала липофилинг, и все объемы с боков уходили в пятую точку. В общей сложности она потратила на это 150 тысяч долларов.

Добившись желаемого и став популярной в социальных сетях, девушка не обрела семейного счастья, а наоборот, обрекла себя на одиночество. Красотка признается, что уже семь лет живет без отношений. Мужчины стали сторониться и опасаться её больших объемов.