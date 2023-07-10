Женщина-терминатор скатилась до низкопробного кино: увидев фото, поймете почему

Франшиза «Терминатор» вызывает у поклонников бурные чувства. Первые две части, по мнению многих, были шедеврами, а вот с третьей началась какая-то вакханалия. Единственным положительным моментом стала женщина-терминатор Т-3 — тогда это казалось чем-то новым и необычным.

Роль машины-убийцы исполнила Кристанна Локен. Актриса немецко-норвежского происхождения начинала как модель. В 15 лет она перебралась в Нью-Йорк, где ее заметили вездесущие представители кино.

Вскоре Кристанна появилась в сериалах «Смертельная битва: Завоевание», «Скользящие» и в других лентах. А в 2003 году актриса прославилась на весь мир, когда на свет вышла картина «Терминатор 3: Восстание машин». Локен идеально вписалась в образ Т-3 — холодная и почти отсутствующая мимика на ее лице пугала зрителей.

Однако популярность Кристанны быстро сошла на нет. Ее слабая неэмоциональная игра постоянно подвергалась критике. Так актриса скатилась до низкопробного малобюджетного кино, которое мало кто смотрит.

Сегодня Локен 43 года, но выглядит она старше своих лет. «Т-3» обзавелась морщинами, а ее кожа стала дряблой. Так отсутствие таланта и увядшая красота лишили Кристанну карьеры.