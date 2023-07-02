Женщина скинула рекордные 238 килограммов: посмотрите, как сейчас выглядит эта красотка

В свои 21 Кристина Филлипс была заперта дома и не могла выйти на улицу. Всему виной — запущенное ожирение. Вес молодой девушки достигал шокирующих 321 килограммов. Чтобы изменить свою жизнь, барышня обратилась в программу «Я вешу 300 кг».

Филлипс сумела самостоятельно сбросить 80 кило, после чего ей провели операцию по шунтированию желудка.

Благодаря правильному питанию и упражнениями суммарно девушка смогла избавиться от свыше двух центнеров.

Сегодня Кристину Филлипс не узнать. Это цветущая и стройная леди. Кристина наладила личную жизнь, вышла замуж и родила двоих детей. Сочные бургеры и аппетитные торты красавица оставила в прошлом.