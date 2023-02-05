Женщина-шар впервые показалась без макияжа: такое зрелище будет сниться в кошмарах

Сегодня на просторах сети все чаще можно встретить фриков, которые изуродовали свою внешность и утратили всю естественную красоту. Ярким примером стала Мария Магдалена, чьи формы вызывают лишь ужас.

Все началось с достаточно безобидной процедуры. Девушка решила изменить форму губ, но не смогла остановиться. Они стали настолько раздутыми, что их даже тяжело сомкнуть. После этого блогерша пошла на еще более отчаянный шаг. Она вставила огромные круглые импланты в грудь и бёдра, тем самым навсегда изменив свою фигуру.

Пластические операции превратили Марию в женщину-шар и подарили ей известность в социальных сетях.

Само собой, без критики не обошлось, ведь такие формы нравятся ничтожно малому количеству людей.

Похоже, девушка устала от постоянного негатива и решила показать свою природную красоту. На снимке она оказалась без косметики и стала похожа на монстра из фильма ужасов. И теперь подписчики точно не будут просить блогершу смыть макияж.