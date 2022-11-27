Женщина с сединой обратилась к стилисту: вы не поверите, что придумал колорист

Он не стал закрашивать седину.

Многие женщины страшно стесняются седых корней и при первой возможности закрашивают их, чтобы выглядеть моложе своих лет. Но в последние годы седина стала трендом. И стилисты подтверждают, что серебристый оттенок волос может быть модным и элегантным.

К известному парикмахеру Джеку Мартину обратилась клиентка с пожеланием спрятать седые корни и вернуть ей былой цвет волос.

Но Мартин предложил даме более экстремальный вариант и покрасил всю голову женщины под седину.

Пусть клиентка мечтала о другом цвете волос, но новый облик пришелся ей по вкусу. И женщина поняла, что ей очень идет природная седина.