Женщина с мужским голосом: на постановки с этой советской актрисой невозможно было попасть

Руфина Нифонтова добилась успеха не благодаря, а вопреки. Для представителей актерской профессии мелочей не существует. Почти никто не верил, что эта артистка найдет применение своему драматическому таланту.

Стройная, высокая, с золотистыми локонами и большими голубыми глазами. Казалось, что такая красотка точно не останется без внимания режиссеров. Но стоило только ей открыть рот, как представление о ней в корне менялось.

У знаменитости был грубый мужской голос, который совершенно не гармонировал с ее внешностью. И поначалу постановщики обходили лицедейку стороной, считая, что с таким тембром она может играть только представителей противоположного пола.

И все же Нифонтовой удалось прорваться на большие экраны. Ленты с ее участием пользовались успехом. Тем временем звезде прочили карьеру не в кино, а в театре.

Когда Руфину Дмитриевну пригласили в Малый театр, то она согласилась без лишних раздумий. В нем красавица служила до конца своих дней. Билетов на постановки с ней было не достать — количество поклонников актрисы с необычном голосом росло в геометрической прогрессии.