Женщина с лицом кошки пугает даже близких: за такую «красоту» заплатила сумасшедшие деньги

Джослин Вильденштейн полностью перекроила свою внешность с одной целью. В 90-е светская львица застала мужа с другой женщиной и, чтобы удержать возлюбленного, легла под нож хирурга.

Тогда она решила придать своему лицу кошачьи черты. Впрочем, спасти брак это не помогло. Супруг Джослин подал на развод и ушел к другой, а она продолжила неистово перекраивать себя.

В общей сложности Вильденштейн потратила на пластику более четырех миллионов долларов. С каждым годом ее лицо менялось все сильнее: Джослин была готова на все, лишь бы походить на кошку.

Но сумасшедшие деньги и пластические хирурги так и не сделали светскую львицу красоткой. Скорее, наоборот, операции изуродовали Вильденштейн. Теперь даже близкие пугаются Джослин, практически утратившую человеческий облик. Однако она сама считает себя невероятно привлекательной, сравнивая с Брижит Бардо.