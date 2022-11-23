Женщина с гигантскими скулами показала фото до пластики: слов не подобрать

Анастасия Покрищук прославилась на весь мир своей любовью к пластической хирургии. Звезда социальных сетей около пяти лет назад сделала себе самые большие скулы в мире, чем завоевала внимание публики. Сейчас же она вновь шокировала поклонников, показав, как выглядела до операций.

В своем блоге Анастасия поделилась несколькими архивными кадрами, которые сделаны более пяти лет назад. На них блогер позирует еще до мировой известности и предстает перед публикой в максимально естественном виде.

«Узнали женщину? Это я в 18 лет. Кто-то еще хочет сказать, что раньше было лучше? Натуральная „красота“ прекрасна», — подписала запись Покрищук.

Подписчики не прошли мимо публикации знаменитости. В комментариях многие осудили знаменитость за изменения внешности и призвали ее вернуться к естественному виду как можно скорее.