Женщина с другой планеты: аппетитным формам раздевшейся Лопес позавидует любая
Звезда забыла о старении.
Дженнифер Лопес уже несколько десятилетий остается одной из самых успешных американских певиц. Ее выступления собирают целые стадионы по всему миру и пока нет ни одного намека на то, что звезда в скором времени решит завершить свою карьеру.
Помимо новых хитов, поклонники исполнительницы могут наслаждаться и актерской работой своего кумира. Красавица успешно снимается как в эпизодических, так и в главных ролях.
Смотря на дискографию и фильмографию звезды, можно только позавидовать ее трудолюбивому характеру и умению все успевать. Однако Джей Ло восхищает не только своими карьерными достижениями. В 53 года она выглядит все также молодо, а шикарная фигура до сих пор сводит мужчин с ума.
«Идеальное тело», «Самая красивая женщина в мире», «Остановись, ты не человек», «Безупречна», «Вау, теперь я верю в чудеса», — прокомментировали подписчики образ Джей Ло в бикини.