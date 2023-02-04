Женщина с другой планеты: аппетитным формам раздевшейся Лопес позавидует любая

Дженнифер Лопес уже несколько десятилетий остается одной из самых успешных американских певиц. Ее выступления собирают целые стадионы по всему миру и пока нет ни одного намека на то, что звезда в скором времени решит завершить свою карьеру.

Помимо новых хитов, поклонники исполнительницы могут наслаждаться и актерской работой своего кумира. Красавица успешно снимается как в эпизодических, так и в главных ролях.

Смотря на дискографию и фильмографию звезды, можно только позавидовать ее трудолюбивому характеру и умению все успевать. Однако Джей Ло восхищает не только своими карьерными достижениями. В 53 года она выглядит все также молодо, а шикарная фигура до сих пор сводит мужчин с ума.