«Женщина с бородой»: Киркоров не ограничился одной лишь пластикой (фото)
Певец примерил на себя эпатажный образ.
Филипп Киркоров не из тех, кто готов мириться с собственными недостатками. Артист не скрывает, что не так давно лег под нож пластического хирурга. Впрочем, это видно невооруженным глазом.
Поп-король отечественной эстрады на радость себе обзавелся кубиками пресса. Кроме того, некоторые изменения претерпело и его лицо: по мнению многих интернет-пользователей, оно стало слишком женственным.
Вероятно, сравнение с противоположным полом не пугает эпатажного музыканта. В своем новом клипе на песню «Если ты уйдешь» он примерил парик с белыми длинными волосами, из-за чего окончательно превратился в прекрасную даму. Впрочем, леди не лишена изъянов — на ее лице можно увидеть черную густую растительность.
«Женщина с бородой», — смеются хейтеры над Киркоровым, отмечая, что тот стал похож на бывшую жену Аллу Пугачеву и на Ольгу Бузову.