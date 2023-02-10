«Женщина с бородой»: Киркоров не ограничился одной лишь пластикой (фото)

Филипп Киркоров не из тех, кто готов мириться с собственными недостатками. Артист не скрывает, что не так давно лег под нож пластического хирурга. Впрочем, это видно невооруженным глазом.

Поп-король отечественной эстрады на радость себе обзавелся кубиками пресса. Кроме того, некоторые изменения претерпело и его лицо: по мнению многих интернет-пользователей, оно стало слишком женственным.

Вероятно, сравнение с противоположным полом не пугает эпатажного музыканта. В своем новом клипе на песню «Если ты уйдешь» он примерил парик с белыми длинными волосами, из-за чего окончательно превратился в прекрасную даму. Впрочем, леди не лишена изъянов — на ее лице можно увидеть черную густую растительность.